В РФ утверждают, что книги от Фонда Сороса не сожгли, а спрятали

В местной библиотеке и министерстве культуры республики Коми отрицают, что сожгли изданные при содействии фонда американского миллиардера книги. Об этом сообщает "ВВС Россия".

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В российском ведомстве заявляют, что действительно направили письмо изданию 7x7, в котором говорилось о сожжении книг из библиотеки Воркутинского горно-экономического колледжа. Журналисты опубликовали это письмо в среду, 13 января. Речь идет о двух наименованиях и 53 экземплярах книг, которые в разные годы издавались Фондом Сороса на русском языке.

Письмо, по словам чиновников, было основано на информации из колледжа, теперь же "есть подтверждение, что книги не были сожжены".

Библиотекарь колледжа Елена Васильева сообщила ВВС, что книги не уничтожены - их убрали с полок и запечатали в коробки "до дальнейших инструкций". Но могли бы и уничтожить.

"В принципе могли бы сделать это, но не сделали в данной ситуации", - пояснила библиотекарь. По ее словам, за 11 лет книги не взял ни один читатель, однако теперь они крайне востребованы у журналистов.

Также в письме Минкультуры говорилось об изъятии и утилизации книг из других учебных заведений республики - всего около 450 экземпляров.

Напомним, 13 января в СМИ появилась информация, что 53 экземпляра учебной литературы, изданной при поддержке Фонда Сороса по проекту «Обновление гуманитарного образования в России», которые находились в библиотечном фонде Воркутинского горно-экономического колледжа в России, уничтожили «путем сожжения».