Еврокомиссар по миграции признал, что Евросоюз не справляется с наплывом мигрантов

Об этом заявил еврокомиссар по миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, передает "ЕвроПравда". По словам главного еврочиновника по вопросам миграции, все усилия сообщества для преодоления чрезвычайной ситуации с мигрантами не дают результатов, поэтому все больше стран усиливают национальные границы.

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Димитрис Аврамопулос подчеркнул, что "ситуация (с наплывом беженцев) ухудшается", потому что тысячи людей, спасающихся от конфликтов и бедности, продолжают ежедневно прибывать в Европу.

Он также добавил, что введенный осенью прошлого года механизм распределения мигрантов между странами-членами ЕС не дал ожидаемого результата.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь партии ХДС Петер Таубер призвал ускорить депортацию мигрантов, которые не получили статус беженца в Германии.

В течение 2015 года в страны Евросоюза прибыло более 1,5 млн мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.