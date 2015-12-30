BBC: Более миллиона мигрантов добрались до Европы по морю

Более миллиона беженцев и мигрантов прибыли в Европу по морю с начала 2015 года, сообщает BBC Украина со ссылкой на агентство ООН по делам беженцев.

Более 80% людей из 1 000 573 добрались до берегов Греции, они направлялись на остров Лесбос.

Около 844 тысячи прибыли в Грецию через соседнюю Турцию. 150 тысяч пересекли Средиземное море с берегов Ливии до Италии.

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Мигрантский кризис в Европе называют худшим со времен Второй мировой.

Количество тех, кто прибыл по морю, значительно возросло с 2014 года, когда фиксировали около 216 тыс. таких мигрантов.

Все больше мигрантов в отчаянии пытаются достичь европейских берегов на лодках, которые не подходят для подобных путешествий, отмечают в ООН.

"Подавляющее большинство тех, кто совершает такие опасные путешествия, нуждаются в международной защите, убегая от войны, насилия и преследования в своих странах", - говорится в заявлении ООН.

Около 49% из тех, кто прибыл по морю, являются выходцами из Сирии, 21% прибыли из Афганистана, по данным ООН. Погибли в море 3 735 человек.

Корреспондент ВВС с Лесбоса говорит, что тысячи людей ждут регистрации, чтобы продолжить путешествие по Европе.

21 декабря Международная организация по миграции сообщила, что общее количество всех мигрантов, прибывших и по морю и по суши, составляет 1 600 000 человек.

Многие мигранты продолжают путешествие по Европе, несмотря на зимнюю погоду.

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Рекордный наплыв мигрантов вызвал значительные политические споры внутри ЕС. Некоторые из стран установили заборы и усилили пограничный контроль - несмотря на соглашение о Шенгенской зоне между большинством членов ЕС.

Недавно Брюссель согласился увеличить численность личного состава европейского агентства по охране внешних границ Frontex в Греции - ключевой точке, через которую мигранты прибывают в Европу.