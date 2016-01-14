Полиция Джакарты уничтожила четверых нападавших боевиков, еще трое арестованы

"Ситуация под контролем. Трое участников (атаки) арестованы, четверо уничтожены", - говорится в официальном сообщении местной полиции для прессы, сообщает ТАСС.

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В полиции также пояснили, что нападение было совершено в районе торгового центра "Саринах". Боевики атаковали пост полиции, расположенный у входа в центр. Взрывом гранаты был убит полицейский, еще трое гражданских лиц пострадали в результате перестрелки.

Затем боевики, как сообщают в правоохранительных органах, бросили гранату в кафе Starbucks, а сами укрылись в здании "Джакартского театра", где были обезврежены.

Как сообщал УНИАН, в центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. Есть жертвы.

Ранее было известно, что серию взрывов устроила группа из примерно 10-14 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников.