В столице Индонезии прогремела серия взрывов, есть жертвы (фото)
В центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, в результате погибли не менее шести человек.
По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечает, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также находятся фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания, пишет Росбалт.
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В свою очередь, издание Business Insider пишет со ссылкой на представителя ООН, что один из взрывов прогремел рядом со зданием организации.
Очевидцы между тем заявили о порядка шести взрывах в разных частях Джакарты.
В полиции подозревают, что причиной взрывов стал подрыв бомб, однако пока неясно, кто может стоять за атакой, передает BBC. Подробности произошедшего уточняются.