Китай может присоединиться к борьбе с "Исламским государством" - СМИ
08:17, 14 января 2016Мир
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Китай может направить войска для борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
Об этом сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в вооруженных силах США, пишет Украинская правда.
Отмечается, что Пекин обеспокоен ростом числа людей, вступивших в ряды ИГИЛ.
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"Вопрос в том, на чьей стороне они будут", - заявил изданию чиновник, знакомый с обсуждением роли Китая в борьбе с террористами.
Как пишет газета, более вероятно, что Китай присоединится к России, которая проводит военную операцию в Сирии, чем вступит в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, возглавляемую США.
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