Китай может присоединиться к борьбе с "Исламским государством" - СМИ

Об этом сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в вооруженных силах США, пишет Украинская правда.

Отмечается, что Пекин обеспокоен ростом числа людей, вступивших в ряды ИГИЛ.

Читайте такжеМеждународная коалиция разбомбила денежное хранилище ИГ в Мосуле - СМИ

"Вопрос в том, на чьей стороне они будут", - заявил изданию чиновник, знакомый с обсуждением роли Китая в борьбе с террористами.

Как пишет газета, более вероятно, что Китай присоединится к России, которая проводит военную операцию в Сирии, чем вступит в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, возглавляемую США.