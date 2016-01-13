США извинились за вторжение в территориальные воды Ирана и объяснили, почему это произошло

Тегеран получил извинения от США по поводу вторжения в территориальные воды страны, заявил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави.

В интервью государственному телевидению страны Фадави сказал, что ожидает приказа об освобождении десяти американских моряков, которые были задержаны Ираном. Это решение должно быть принято в ближайшее время, передает Русская служба Би-би-си.

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По словам командующего, расследование показало, что американцы попали в территориальные воды Ирана из-за ошибки навигационной системы. Они не преследовали какие-либо враждебные цели по отношению к Ирану, а также не собирались следить за его территорией.

США также объяснили, что военные проводили учения в Персидском заливе. Из-за сломанной системы навигации американский корабль попал в территориальные воды Ирана.

В ночь со вторника на среду стало известно о задержании Ираном 10 американских солдат, которые находились на двух военных кораблях. Иранобвинил США в нарушении своих морских границ и потребовал от страны извинений.