Россия начала применять в Сирии "летающий радар" - СМИ

Высокопоставленный источник в британском военном ведомстве сообщил изданию, что Россия с конца декабря начала использовать на Ближнем Востоке самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, пишет в среду, 13 января, Лента.ру со ссылкой на Jane's Defense Weekly.

Кроме того, в материале указано, что 27 декабря 2015 года сайт Flightradar24 фиксировал перемещения самолета без открытых позывных. Самолет двигался около четырех часов на высоте приблизительно 20 тысяч футов (примерно 6100 метров) над северо-западной частью Сирии. Издание отмечает, что маршрут полета был характерен именно для самолетов ДРЛОиУ.

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В заметке сообщается, что не обнаружено никаких свидетельств базирования А-50 на сирийском аэродроме Хмеймим и, по мнению источников в британском Минобороны, самолет взлетел с аэродрома на российской территории. Возможно, отмечает издание, он прилетел с базы под Моздоком, откуда взлетали самолеты Ту-22М3 дальней авиации, задействованные для нанесения бомбовых ударов по террористам в восточной Сирии.

Самолеты предназначены для дальнего обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил, фактически являясь комбинацией мощной радиолокационной станции воздушного базирования и летающего командного пункта.

Самолет ДРЛОиУ А-50 создан на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД, принят на вооружение в 1985 году. На борту находится радиолокационный комплекс «Шмель», над фюзеляжем установлена вращающаяся плоская антенна, придающая самолету характерный вид.