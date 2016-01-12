У Путина угрожают Сербии "Кельном номер два" в случае интеграции в ЕС

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин считает, что Сербии угрожают нападения на женщин, аналогичные тем, что произошли в Кельне, если страна вступит в Евросоюз. Об этом пишут "РИА Новости".

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"Я думаю, что можно так догармонизироваться с Евросоюзом, что у вас здесь будет Кельн номер два. Поэтому вы осторожнее с этой гармонизацией, а то потом у вас пришельцы будут чувствовать себя хозяевами, а ваши женщины будут бояться выходить на улицу", — утверждает Рогозин.

Он заявил, что не хочет покушаться на вектор сербской политики по вступлению в Евросоюз, но "никак не может согласиться, что Евросоюз — это идеальное создание. Нет ничего более ужасного, чем европейская бюрократия".

Отметим, переговоры с Сербией о вступлении в Евросоюз планировали начать 14 декабря прошлого года.

Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Сотни жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской" внешности. За нападениями последовали массовые протесты против приема беженцев.