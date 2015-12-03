Евросоюз 14 декабря начнет переговоры с Сербией о вступлении в ЕС

Об этом на саммите ОБСЕ в Белграде заявила комиссар ЕС вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина по информации Reuters.

"Я с нетерпением жду 14 декабря, когда мы откроем более детальные переговоры", - заявила Могерини.

Читайте такжеМогерини: Нужно избежать эскалации между Турцией и РФ

Ожидается, что переговоры вопросов по Косово и финансовому контролю.

"Мы будем возвращаться в Брюссель с большими ожиданиями и твердым убеждением, что Сербия принадлежит Европе", - отметил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России.