Евросоюз 14 декабря начнет переговоры с Сербией о вступлении в ЕС
21:35, 03 декабря 2015Мир
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Европейский союз намерен 14 декабря 2015 года начать переговоры с Сербией о вступлении в ЕС.
REUTERS
Об этом на саммите ОБСЕ в Белграде заявила комиссар ЕС вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина по информации Reuters.
"Я с нетерпением жду 14 декабря, когда мы откроем более детальные переговоры", - заявила Могерини.
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Ожидается, что переговоры вопросов по Косово и финансовому контролю.
"Мы будем возвращаться в Брюссель с большими ожиданиями и твердым убеждением, что Сербия принадлежит Европе", - отметил премьер-министр Сербии Александр Вучич.
Напомним, ранее сообщалось, что Сербия отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России.
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