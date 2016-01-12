У Кремля нет законных оснований размещать ядерное оружие в Крыму - представитель Госдепа США
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз заявляет, что со стороны России было бы незаконно разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.
Об этом он заявил во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.
Помощник госсекретаря напомнил, что США осуждают незаконную аннексию Крыма Россией. "Мы думаем, что будет неуместно и незаконно для них разместить ядерное оружие в Крыму", - заявил Роуз.
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Говоря о предстоящем визите в Украину, американский чиновник отметил, что планирует обсуждать "широкий круг вопросов, например, модернизацию Центра уменьшения ядерных угроз США, а также ряд тем, которые связаны с контролем над вооружением в Европе и безопасностью космического пространства".
Как сообщал УНИАН, Роуз посетит Киев 18-20 января .