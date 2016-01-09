Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями посетит Украину

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз посетит Киев 18-20 января для проведения переговоров по космической безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Как указывается в сообщении, Роуз встретится с представителями Министерства иностранных дел Украины, Государственного космического агентства и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года сенат Конгресса США принял закон о расходах на оборону в 2016 финансовом году, который начался 1 октября. Общий объем ассигнований на военные нужды в этом документе установлен на уровне 612 млрд долл.

В законе есть положения, касающиеся оказания военной помощи Украине. Закон не обязывает, но наделяет руководителя Пентагона Эштона Картера при координации действий с госсекретарем США Джоном Керри правом использовать 300 млн долл. на предоставление Киеву надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки.