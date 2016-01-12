Армия Асада при поддержке авиации заняла стратегически важный город в Латакии

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что данный город считается главным бастионом повстанцев в северо-западной провинции Латакия.

По данным организации, усилия сирийских военных были активно поддержаны ударами с воздуха. Именно в Сальме, как утверждает обсерватория, проходила линия фронта между правительственными силами и повстанцами в провинции Латакия.

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О том, что войска установили контроль над частью новых территорий в Латакии, сообщает и сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его словам, армейские подразделения установили полный контроль над пригородом Сальмы и деревней Тиртхи.

По данным SANA, в ходе боев, террористы, включая боевиков запрещенной в России «Джебхат аль-Нусра», понесли тяжелые потери.

В сообщении SANA также говорится, что правительственные войска вернули контроль над несколькими населенными пунктами в провинциях Алеппо и Хама.

Ранее УНИАН сообщал, что правительственные войска Сирии освободили аэродром Мардж-аль-Султан в пригороде Дамаска. Во время операции по взятию авиабазы под контроль отряды "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" отступили, десятки человек ликвидированы.