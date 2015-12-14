Армия Асада отбила у отрядов "Ан-Нусры" авиабазу возле Дамаска – СМИ
14:15, 14 декабря 2015Мир
2202 0
Правительственные войска Сирии освободила аэродром Мардж-аль-Султан в пригороде Дамаска.
REUTERS
Во время операции по взятию авиабазы под контроль отряды "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" отступили, десятки человек ликвидированы.
Читайте такжеРоссия подтвердила поставки оружия Свободной сирийской армии
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщают "РИА Новости".
"Аэродром Мардж-аль-Султан освобожден. Террористы "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" отступили в сторону Хуш аль-Салихия. Ликвидированы десятки человек", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что авиабаза Мардж-аль-Султан находится рядом с городом-спутником Дума, в 18 километрах от сирийской столицы. Военный аэродром являлся одним из главных оплотов группировки "Джейш аль-Ислам".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter