Армия Асада отбила у отрядов "Ан-Нусры" авиабазу возле Дамаска – СМИ

Во время операции по взятию авиабазы под контроль отряды "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" отступили, десятки человек ликвидированы.

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Об этом со ссылкой на собственный источник сообщают "РИА Новости".

"Аэродром Мардж-аль-Султан освобожден. Террористы "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" отступили в сторону Хуш аль-Салихия. Ликвидированы десятки человек", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что авиабаза Мардж-аль-Султан находится рядом с городом-спутником Дума, в 18 километрах от сирийской столицы. Военный аэродром являлся одним из главных оплотов группировки "Джейш аль-Ислам".