Обама 13 января в последний раз выступит перед Конгрессом с речью "О состоянии государства"

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"В среду, 13 января, президент США Барак Обама в последний раз выступит перед Конгрессом с речью "О состоянии государства". В ноябре 2016 года истекает его второй срок на посту президента США", - сказано в сообщении.

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В американском дипломатическом ведомстве напомнили, что президенты США с 1951 года не могут переизбираться на третий срок. "Даже до этого большинство президентов следовали примеру Джорджа Вашингтона и не пытались остаться на своем посту более восьми лет", - подчеркивается в сообщении.

По мнению американских дипломатов, история продемонстрировала, что ограничение сроков укрепляет демократические институты в долгосрочной перспективе и помогает обеспечить мирную передачу политической власти.

В конце 2016 года истекает второй срок президентства Обамы. Впервые президентом был избран в 2008 году.