Обама пока не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты
Президент США Барак Обама не будет публично поддерживать ни одного кандидата из однопартийцев, претендующих на президентский пост, пока Демократическая партия не определит, кто будет ее представлять в президентской гонке.
Об этом заявил сам барак Обама, передает Би-би-си. Пока опросы общественного мнения указывают на Хиллари Клинтон как на наиболее вероятного кандидата от демократов на выборах 2016 года.
Читайте такжеОпрос CNN: безопасность для граждан США оказалась важнее экономикиСенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс тоже занимает высокую позицию в партийном списке.
Еще один потенциальный кандидат от демократов – мэр Балтимора, экс-губернатор штата Мэриленд Мартин О’Мэлли.
Глава администрации президента США Дэнис Макдоноу подчеркнул, что решение Барака Обамы никого не поддерживать до завершения процесса праймериз ничем не отличается от практик прежних президентов-демократов.
Сам Барак Обама в 2008 году боролся на праймериз с Хиллари Клинтон, после чего одержал свою первую победу на президентских выборах. Клинтон заняла пост госсекретаря в правительстве Барака Обамы.
Процесс выбора официального кандидата в обеих партиях – Демократической и Республиканской – начнется в феврале.