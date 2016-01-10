Обама пока не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты

Об этом заявил сам барак Обама, передает Би-би-си. Пока опросы общественного мнения указывают на Хиллари Клинтон как на наиболее вероятного кандидата от демократов на выборах 2016 года.

Читайте такжеОпрос CNN: безопасность для граждан США оказалась важнее экономикиСенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс тоже занимает высокую позицию в партийном списке.

Еще один потенциальный кандидат от демократов – мэр Балтимора, экс-губернатор штата Мэриленд Мартин О’Мэлли.

Глава администрации президента США Дэнис Макдоноу подчеркнул, что решение Барака Обамы никого не поддерживать до завершения процесса праймериз ничем не отличается от практик прежних президентов-демократов.

Сам Барак Обама в 2008 году боролся на праймериз с Хиллари Клинтон, после чего одержал свою первую победу на президентских выборах. Клинтон заняла пост госсекретаря в правительстве Барака Обамы.

Процесс выбора официального кандидата в обеих партиях – Демократической и Республиканской – начнется в феврале.