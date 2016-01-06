Обама заплакал, анонсируя ужесточение контроля за продажей оружия в США

Президент США Барак Обама выступил с эмоциональным заявлением о введении в стране новых мер по ужесточению контроля при продаже огнестрельного оружия.

Эти меры предусматривают более тщательную проверку данных каждого покупателя оружия, в том числе о возможном наличии у него правонарушений, психических заболеваний и склонности к домашнему насилию.

Помимо этого, каждый продавец оружия в США теперь в обязательном порядке должен иметь федеральную лицензию.

В настоящее время многие продавцы в интернете и на выставках торгуют огнестрельным оружием без лицензии.

Для проведения проверок данных потенциальных покупателей штат ФБР увеличится более чем на 230 человек.

Президент Обама вводит новые меры своим личным указом, в обход оппозиции конгресса, пишет Русская служба Би-би-си.

Законы об уведомлении о потерянном или украденном оружии также ужесточаются.

Число убийств с применением огнестрельного оружия в США значительно выше, нежели в других развитых странах - около 30 тысяч ежегодно.

Право на свободное ношение оружия гарантировано гражданам США второй поправкой к конституции.

Выступая в Белом доме, Обама заплакал, вспоминая о жертвах массового убийства в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут и других подобных преступлений.

Вытирая слезы, американский президент заявил, что "оружейное лобби больше не может держать страну в заложниках".

По его словам, он не надеется, что законодательство, регламентирующее покупку и хранение оружия, изменится в США в последний год его президентства.

"None of us can do this alone." —@POTUS on working together to #StopGunViolencehttps://t.co/p3U9x4logO — The White House (@WhiteHouse) 5 января 2016

В течение семи лет нахождения на посту президента Барак Обама неоднократно заявлял о необходимости ужесточить законодательство в этой области.

В 2012 году он предложил восстановить запрет на хранение и ношение стрелкового оружия гражданскими лицами.

Однако конгресс, большинство в котором составляют республиканцы, отклонил соответствующий законопроект.

Судя по всему, вопрос об ужесточении контроля при продаже огнестрельного оружия станет одним из ключевых в ходе президентских выборов 2016 года.

Противники ужесточения правил уже обвинили Обаму в превышении полномочий: Национальная стрелковая ассоциация пообещала противостоять введению новых мер.

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что решение Обамы будет непременно оспорено в судебном порядке.

Тем временем продажи огнестрельного оружия в США в последние недели увеличились, в немалой степени этому способствовали слухи о предстоящем ужесточении правил продажи.