Власть Сирии не будет вести переговоры с вооруженной оппозицией - посол

Об этом в четверг заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в интервью "Русской службе новостей", сообщает ТАСС.

"Понятие "оппозиция" - это одно, а "террор" - это другое, - сказал Хаддад. - У нас, естественно, есть национальная оппозиция, которая не держит в руках оружие и не убивает солдат".

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"Оппозиция как понятие - это здоровое образование в любом обществе, и мы ее уважаем и ведем переговоры с ней постоянно. Но от тех, кто держит в руках оружие, стреляет в мирных людей, заставляет людей покинуть свои дома и сеет страх среди мирных жителей, мы будем вынуждены защищать своих граждан, будем воевать против них", - заявил дипломат.

По его словам, "любого человека можно считать оппозиционером только тогда, когда он не держит в руках оружие. С такими мы не воюем".