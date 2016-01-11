Иракская армия заявляет об уничтожении 70 боевиков ИГ

14:28, 11 января 2016
Мир
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В иракской провинции Анбар при наступлении армии убиты 70 боевиков "Исламского государства", сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя армии.

REUTERS

Кроме того, военным удалось вернуть контроль над районом Аш-Шаи, располагающийся к северу от города Хадита.

"Военнослужащим в ходе операции по освобождению удалось уничтожить около 70 боевиков группировки, кроме того, были уничтожены семь принадлежащих им транспортных средств", - заявил генерал-майор Абд аз-Зубаи, пишет Росбалт.

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По его словам, в данное время проводится операция по освобождению соседнего района.

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