Иракская армия заявляет об уничтожении 70 боевиков ИГ

Кроме того, военным удалось вернуть контроль над районом Аш-Шаи, располагающийся к северу от города Хадита.

"Военнослужащим в ходе операции по освобождению удалось уничтожить около 70 боевиков группировки, кроме того, были уничтожены семь принадлежащих им транспортных средств", - заявил генерал-майор Абд аз-Зубаи, пишет Росбалт.

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По его словам, в данное время проводится операция по освобождению соседнего района.