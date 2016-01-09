Компании Кремниевой долины помогут бороться с пропагандой "Исламского государства"

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на BBC.

Как указано, этот отдел станет частью Министерства государственной безопасности, но будет взаимодействовать и с другими федеральными и местными агентствами безопасности.

Впоследствии в Калифорнии состоится встреча официальных представителей агентств национальной безопасности с представителями интернет-компаний Кремниевой долины, где стороны обсудят детали создания и работы этого отдела.

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Отмечается, что среди участников встречи - такие гиганты, как Apple, Google, Facebook, Microsoft и Twitter.