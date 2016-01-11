В Каталонии избрали нового лидера парламента, выступающего за независимость от Испании

Пиджмон был приведен к присяге 10 января, что стало завершением конфликта между сторонниками отделения Каталонии, имеющими большинство в областном парламенте, пишет РБК по информации Deutsche Welle.

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«Мы начинаем чрезвычайно важный процесс, не имеющий аналогов в нашей недавней истории, мы создадим Каталонию, мы хотим все вместе построить новую страну», — заявил Пиджмон.

Он добавил, что для достижения этой цели будет необходимо вести переговоры с Испанией, Евросоюзом и международным сообществом.

В ноябре 2015 года члены парламента проголосовали за принятие 18-месячной «дорожной карты» по отделению региона. Однако часть проголосовавших за принятие этой карты отказалась поддержать предыдущего лидера сторонников независимости Каталонии Артура Маса, так как ему предъявлялись обвинения в коррупции. 9 января Мас заявил, что не будет баллотироваться на пост главы парламента.

В сентябре 2015 года сторонники независимости Каталонии одержали победу на выборах в местный парламент: «Вместе за», в которую входит Мас, получила 62 места из 135 мандатов, а крайне левая «Кандидаты за народное единство» — 10 мандатов.