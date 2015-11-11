Правительство Испании подало иск на резолюцию о независимости Каталонии

Как сообщает РИА Новости, иск уже представлен в КС государственной адвокатурой (входит в состав министерства юстиции страны). Генеральный государственный адвокат Марта Силва де Пуэрта представила соответствующий иск.

Согласно сообщению, о подаче иска будут официально осведомлены 21 политик в Каталонии, имеющие непосредственное отношение к принятию резолюции — в том числе председатель каталонского парламента Карме Форкадель, президиум законодательного органа, и.о. председателя Женералитета (правительства Каталонии) Артур Мас и члены его правительства.

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Их также уведомят, что им могут быть предъявлены обвинения в несоблюдении закона и они могут быть лишены своих должностей.

КС должен принять решение о принятии иска к рассмотрению позже в среду. Если КС примет этот иск к рассмотрению, то действие резолюции будет заморожено на срок до пяти месяцев, в течение которых КС должен вынести вердикт.

Как сообщал УНИАН, парламент Каталонии в понедельник принял резолюцию о независимости от Испании, внесенную представителями правящей коалиции 27 октября.