В Германии требуют установить лимит на прием беженцев

По их мнению, адекватной была бы цифра в 200 тыс. человек в 2016 году, которую ранее озвучил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, пишет Росбалт.

В опросе исследовательского института Emnid, проводимого с 5 по 7 января, принял участие 501 человек. 48% опрошенных высказались за введение предложенного лимита, против проголосовали 44%.

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Согласно опросу, отношение к мигрантам стало определяющим в политических предпочтениях немцев. В числе лидеров остаются блок христианских партий ХДС/ХСС (39%), Социал-демократическая партия Германии, потерявшая один процент (23%), и левые (10%). Чуть менее популярной стала "Альтернатива для Германии" (8%), в то время как число приверженцев "зеленых" прибавило один процент (10%).

В новогоднюю в ночь в Кельне и ряде других немецких городов происходили массовые нападения мигрантов, целью которых были, преимущественно, женщины. В полицию поступили сотни заявлений об ограблениях, домогательствах и изнасилованиях. Власти ФРГ не исключают, что нападения могли быть спланированы.