СМИ: в немецком городе Губене неизвестные напали на приюты для мигрантов

Неизвестные в масках скандировали расистские лозунги у приюта, а после в дом мигрантов полетели камни, пишет ZN.UA со ссылкой на Die Zeit. Отмечается, что в этом приюте проживают мигранты из Африки. Никто в результате нападения не пострадал. Речь идет о не менее трех преступниках, которые совершили нападение.

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Вскоре после этого инцидента камни полетели и в приют с сирийскими беженцами на соседней улице.

Как подчеркивает немецкое издание, в большинстве подобных случаев преступникам удается избегать наказания. Так, за последний год было зафиксировано 222 атаки на беженцев, и только в четырех случаях виновные понесли уголовную ответственность, а в восьми остальных – обвинения были сняты.

Сообщалось, что в Германию прибудет до миллиона мигрантов в этом году. А согласно прогнозу Евросоюза, еще 3 млн мигрантов прибудут в Европу к концу следующего года.