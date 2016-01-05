Саудовская Аравия выдвинула условия для восстановления отношений с Ираном

Об этом заявил постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла Аль-Муаллими, передает Reuters.

Это произойдет, если Иран прекратит "вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе в наши собственные", говорится в его сообщении.

Читайте такжеСаудовская Аравия разрывает торговые отношения и авиасообщение с Ираном - глава МИДКак сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

Вчера стало известно, что Саудовская Аравия решила разорвать все торговые отношения с Ираном. Кроме того, планируется отменить авиасообщение между странами.

Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.