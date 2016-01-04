У Обамы отреагировали на разрыв отношений между Саудовской Аравией и Ираном

11:17, 04 января 2016
Мир
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Соединенные Штаты призвали лидеров Саудовской Аравии и Ирана принять "решительные меры" по снижению напряженности.

REUTERS

Об этом заявил официальный представитель администрации президента США Барака Обамы, передает Reuters.

"Мы считаем, что дипломатическая работа и прямые переговоры остаются важными для преодоления разногласий и мы будем продолжать призывать лидеров в регионе к решительным мерам, чтобы успокоить напряженность", - отметили у Обамы.

Читайте такжеРазрывом дипотношений Саудовская Аравия лишь усугубляет угрозу безопасности в регионе - МИД ИранаНапомним, вчера Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста.

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