В Индии произошло землетрясение мощностью 6,7 баллов

Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на министерство землеведения Индии.

Землетрясение произошло в 4:35 утра по местному времени на глубине 17 км. По данным геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 55 километров. Эпицентр землетрясения находился в районе округа Таменглонг штата Манипур.

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Пока нет сообщений о разрушениях или жертвах.

Как сообщал УНИАН, в Афганистане близ границы с Таджикистаном и Пакистаном 25 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.