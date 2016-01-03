Верховный лидер Ирана предрек "божественное возмездие" Саудовской Аравии за казнь шиитского проповедника

Об этом сказал верховный лидер Ирана, великий аятолла Али Хаменеи, сообщает РБК.

«Неправедное пролитие крови мученика, несомненно, будет иметь эффект, и уже в скором будущем саудовских политиков настигнет божественное возмездие», — заявил Хаменеи, выступая по государственному телевидению Ирана.

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Глава Ирана также подверг резкой критике проводимую Саудовской Аравией "политику подавления инакомыслия и нарушения прав человека, продолжающиеся уже почти год бомбардировки Йемена, в которых участвуют и саудовские военные, а также преследование саудовскими военными шиитов в Бахрейне", - сообщает иранское агентство IRNA.

Напомним, 2 декабря министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.

Казнь священнослужителя вызвала массовые протесты.