Протесты из-за казни шиитского проповедника: Саудовская Аравия направила сотни БТР на восток страны

Об этом сообщает DW со ссылкой на англоязычный иранский информационный телеканал Press TV.

В свою очередь британская газета The Independent сообщила, что ряд бронированных машин уже въехал в черту города. Силы безопасности в тех районах страны, где высок процент шиитского населения, также приведены в состояние повышенной боевой готовности. В то же время, по данным издания, многие полицейские участки и посты безопасности закрыты, поскольку власти опасаются провокаций и атак на них со стороны представителей шиитской общины.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии протестуют из-за казни шиитского проповедникаРанее УНИАН сообщал, что жители Саудовской Аравии вышли на массовые протесты после казни шиитского проповедника Нимра Бакр аль-Нимра, которая состоялась в эту субботу.

Сегодня министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.