В Бразилии часть скалы обрушилась на жилые дома, объявлено чрезвычайное положение (видео)

В бразильском городе Вила-Велья объявлено чрезвычайное положение после того, как кусок скалы обрушился на жилой квартал, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильское новостное агентство ABR.

В сети появляются видеозаписи происшествия, снятые очевидцами.

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По данным ведомства, огромный камень откололся от скалистого холма Боа-Виста и упал на жилые дома. По данным некоторых СМИ, в результате происшествия были ранены 15 человек. В общей сложности 499 человек вынуждены были покинуть свои дома. Сообщается, что камень прокатился 80 метров по жилому району перед тем, как остановиться.