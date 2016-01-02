В Бразилии часть скалы обрушилась на жилые дома, объявлено чрезвычайное положение (видео)
21:47, 02 января 2016Мир
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В результате происшествия почти 137 семей были вынуждены покинуть свои дома. По данным некоторых СМИ, количество пострадавших достигает 15 человек.
Камень катился около 80 метров по жилому району / Скриншот видео
В бразильском городе Вила-Велья объявлено чрезвычайное положение после того, как кусок скалы обрушился на жилой квартал, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильское новостное агентство ABR.
В сети появляются видеозаписи происшествия, снятые очевидцами.
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По данным ведомства, огромный камень откололся от скалистого холма Боа-Виста и упал на жилые дома. По данным некоторых СМИ, в результате происшествия были ранены 15 человек. В общей сложности 499 человек вынуждены были покинуть свои дома. Сообщается, что камень прокатился 80 метров по жилому району перед тем, как остановиться.
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