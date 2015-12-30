Саудовская Аравия критикует Россию за убийство лидера сирийских повстанцев

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы считаем, что убийство Захрана Аллуша, как и других лидеров, выступающих за мирное разрешение конфликта и противостоящих Даиш ["Исламскому государству" - ред.] в Сирии не способствует мирному процессу в этой стране", - сказал Джубейр.

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"Армия ислама" – одна из самых влиятельных повстанческих группировок, в ее составе - десятки тысяч боевиков.

Она пользуется поддержкой Саудовской Аравии и действует в основном в пригородах сирийской столицы.

Как сообщал УНИАН ранее, в Госдепартаменте США отмечают, что смерть лидера сирийской повстанческой группировки "Джейш аль-Ислам" ("Армия ислама") Захрана Аллуша усложняет усилия по началу переговоров об урегулировании кризиса в Сирии.