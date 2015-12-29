Гибель лидера сирийских повстанцев усложняет мирные переговоры – Госдеп

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Как говорят сами повстанцы, Захран Аллуш погиб 25 декабря в результате удара ВВС РФ по пригороду Дамаска.

"Джейш аль-Ислам" была участником конференции в Эр-Рияде, на которой сирийская оппозиция пришла к согласию по поводу общих целей предполагаемых политических переговоров, призванных прекратить гражданскую войну. Оппозиция согласовала кандидатуру бывшего премьер-министра Сирии в качестве своего представителя в мирном диалоге.

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Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты не оказывают поддержку "Джейш аль-Ислам" и высказывают обеспокоенность по поводу ее "поведения на поле боя". Однако он отметил, что группировка воюет против "Исламского государства" и участвует в политическом диалоге насчет окончания гражданской войны в Сирии.

"Поэтому удар по Аллушу, "Джейш аль-Исламу" и другим оппозиционным группам в действительности осложняет усилия по достижению значимых политических переговоров и прекращению огня во всей стране", — сказал Тонер.

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Отвечая на вопрос, обсуждалась ли данная ситуация с Россией, Тонер ответил, что разговор между двумя сторонами был, но он не уверен, обсуждался ли этот конкретный вопрос напрямую.