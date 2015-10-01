Сирийская "Армия Ислама" объявила России войну - The New York Times

Как сообщает в четверг, 1 октября, ТСН.uа со ссылкой на The New York Times, группировка объявила войну несколько дней назад.

Отмечается, что газета не уточняет дату и источник информации. По сведениям издания, исламисты пообещали бороться с Россией в тех местах, где она появится в Сирии.

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Как утверждает NYT "Джейш аль-Ислам" занимает позиции в окрестностях Дамаска, а с Россией хочет воевать за ее поддержку президента Башара Асада. В мае 2015 года лидер "Джейш аль-Ислам" шейх Захран Аллуш заявил американскому издательскому холдинга McClatchy, что под его командованием находится 17 тысяч человек.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".