Иракские военные сообщили о поимке министра финансов ИГИЛ

"Жители Эр-Рамади сообщили силам безопасности, что так называемый "министр финансов" ИГ скрывается в городе среди жителей и пытался бежать после разгрома террористов. Он был арестован", — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные военного информбюро на свой странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.