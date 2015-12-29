Иракские военные сообщили о поимке министра финансов ИГИЛ
16:24, 29 декабря 2015Мир
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Иракским военным удалось в результате операции по освобождению города Эр-Рамади схватить террориста, выполнявшего роль министра финансов в группировке "Исламское государство", заявило информационное бюро военного командования.
REUTERS
"Жители Эр-Рамади сообщили силам безопасности, что так называемый "министр финансов" ИГ скрывается в городе среди жителей и пытался бежать после разгрома террористов. Он был арестован", — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные военного информбюро на свой странице в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, 28 декабря иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.
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