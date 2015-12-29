У российских СМИ новый "главный враг" - исследование (инфографика)

Впервые со времен Революции достоинства в 2013 году Украина перестала быть главным врагом России в подаче российских СМИ. Это следует из данных подсчета компанией "Медиалогия" упоминаний на российских телеканалах, в СМИ и блогах в 2015 году Украины, США, Турцию и ИГИЛ во враждебном контексте, передает "РБК".

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Отмечается, что в первые девять месяцев 2015 года уверенное лидерство в качестве угрозы России удерживала Украина, врагом номер два были США. В среднем про Украину как врага газеты, телевидение и блоги сообщали в полтора раза чаще, чем про США. При этом уровень враждебности по отношению к обеим странам постепенно снижался на протяжении года.

Если в начале года на телевидении выходили сюжеты, в которых украинские власти назывались "хунтой" (в среднем 20 раз в месяц), то к концу года это именование было почти забыто.

Украина в контексте "враг" упоминалась в среднем несколько десятков раз в месяц на ТВ. Резкий всплеск враждебности по отношению к Украине произошел в апреле: "врагом" с телеэкранов ее назвали более 70 раз. Резкий скачок неприятия Украины и США наблюдался и в блогах, и в СМИ. В апреле это происходило на фоне нарушений минских соглашений, учений американских десантников в Украине и убийства в Киеве пророссийского писателя Олеся Бузины.

"Нелигитимными" власти Украины федеральное телевидение за год не назвало ни разу. Почти не употреблялись слова "бандеровцы" и "фашисты" по отношению к украинцам: с сотни упоминаний в начале года до 20 "фашистов" с телеэкранов к концу.

Со времен начала российской военной операции в Сирии 30 сентября начался рост упоминаемости ИГИЛ. "Враг" по отношению к ИГИЛ употреблялось примерно по 20 раз на протяжении первых двух недель операции. Новый всплеск враждебности произошел после 9 ноября. Одновременно с началом военной операции России в Сирии изменилась и роль США: теперь все чаще Штаты стали называть спонсором и союзником ИГИЛ.

Но подчеркивается, что после 24 ноября, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, на федеральных каналах и в интернете у российских пользователей появился новый враг. Если раньше Турцию в контексте терроризма упоминали примерно 20 раз в неделю, то после 24 ноября количество сообщений "Турция, терроризм" увеличилось до полутора сотен. После этой даты телевидение впервые начало называть Турцию "спонсором ИГИЛ".