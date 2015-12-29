Франция обеспечивает около 20% авиаударов международной коалиции по ИГ - французский адмирал

Об этом в интервью телеканалу BFM-TV заявил адмирал Рене-Жан Криньола, командующий французской военной-морской группой, передает ТАСС.

"Самолеты Франции с авианосца Charles de Gaulle ежедневно осуществляют удары по позициям боевиков... Эти удары дают свои результаты. В настоящее время Франция осуществляет почти 20% ударов коалиции", - сказал адмирал.

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Он сообщил, что французские ВВС поддерживают "действия сухопутных сил", как это было "при недавней битве за освобождение города Рамади в Ираке". "Также выполнятся задачи по сбору разведывательных сведений, как это происходит в Сирии. Все это необходимо для расширения масштабов военных операций против группировки ИГ и в Сирии, и в Ираке", - отметил Криньола. По его словам, "в настоящее время отряды ИГ отступают, в особенности на территории Ирака".

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