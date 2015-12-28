Разведка ВМС США обнародовала доклад, в котором говорится о "глобальном присутствии" российского флота

Об этом говорится в докладе Управления военно-морской разведки США (ONI, Office of Naval Intelligence - УНИАН) о состоянии российского флота, пишет Голос Америки со ссылкой на The Daily Beast.

Отмечается, что документ, обнародованный в конце года, стал первым за 24 года открытым для общественности докладом, который посвящен военно-морским силам России.

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Доклад отмечает прогресс, достигнутый Россией в развитии ВМС и замечает, что общее количество боевых кораблей и подводных лодок в ВМС России в настоящее время достигло 186-ти. Эта цифра уступает только военным флотам США и Китая.

Доклад обращает особое внимание на продемонстрированное Россией способность осуществлять пуски крылатых ракет морского базирования.

Составитель доклада в частности замечает, что российские крылатые ракеты "Калибр" предоставляют даже малым флотским платформам "значительный наступательный потенциал, а использование ракет море-земля позволяет всем военным кораблям России нести угрозу неподвижным наземным целям, используя неядерные боеголовки".