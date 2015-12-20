Минобороны России отказалось от слов о проблемах с крылатыми ракетами

О проблемах с техникой Анатолий Коновалов заявил в интервью "Эхо Москвы". "Есть проблемы с авиационной техникой, в частности по применению крылатых ракет воздушного базирования. Сейчас мы над этим активно работаем, и я полагаю, что в течение ближайшего времени, те проблемы, которые возникли с применением крылатых ракет воздушного базирования, мы устраним", - сказал он, как свидетельствует запись интервью, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ России жалуются, что Европа и Турция не пускают их авиацию в СириюТем не менее в российском министерстве обороны заявили, что сообщения СМИ о проблемах с крылатыми ракетами являются "ложной интерпретацией" слов Анатолия Коновалова.

"Генерал-майор Коновалов дословно заявил о проблемах эксплуатации авиационной техники, а не крылатых ракет. Более того, предварительно им было подчеркнуто, что характер этих сложностей обусловлен жесткими метеоусловиями", - заявили в министерстве.

В министерстве добавили, что все задачи по ликвидации объектов были выполнены, "что предпочли не услышать в этом же интервью Коновалова невнимательные журналисты".

Напомним, 17 ноября Россия приступила к новой фазе операции в Сирии, впервые применив в боевых условиях авиационные крылатые ракеты большой дальности. Авиаудары в Сирии Россия наносит с 30 сентября.

В Кремле утверждают, что наносят удары по позициям джихадистской группировки "Исламское государство", однако НАТО и министры обороны западных стран заявляют, что большинство ударов приходится по умеренной оппозиции.