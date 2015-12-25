Россия перевооружается и готовится к новой масштабной войне - The New York Times (инфографика)

Россия усилила свою военную активность и утверждается на мировой арене с невиданной со времен холодной войны категоричностью, усиливая напряженность в отношениях с Западом.

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Об этом говорится в статье The New York Times, которую цитирует "Европейская правда".

Авторы материала напоминают, что Россия резко увеличила военный бюджет - почти на $11 млрд в период с 2014 по 2015 год. Москва заявляет, что восполняет недостаточные инвестиции после распада Советского Союза.

Но санкции, наложенные на РФ из-за конфликта в Украине, падение цен на нефть и другие финансовые проблемы привели к ослаблению российской экономики, поэтому аналитики ожидают, что военные расходы уменьшатся.

Кроме того, Россия усилила финансирование своих баз в Арктике: строятся новые, расширяются уже существующие, разворачивается персонал.

Аналитики говорят, что усилия РФ в Арктике отчасти вызваны изменением климата, поскольку страна стремится использовать и защищать морские торговые пути и ресурсы нефти и природного газа в районах, которые стали более доступными из-за таяния ледников.

Также подчеркивается, что Россия запланировала мобилизацию более чем 100 тысяч военнослужащих, а также масштабные учения.

"Эти усилия служат для боевой подготовки войск и демонстрации военной силы в мире. К учениям также часто включают подразделения, которые контролируют ядерный арсенал России. НАТО отреагировало, развернув свои собственные упражнения", - говорится в статье.

"Месседжи, которые звучат из российских официальных источников, свидетельствуют, что они готовятся к масштабной межгосударственной войне. Речь идет не о миротворческих миссиях или борьбе против повстанцев", - сказал Йохан Норберг из шведского оборонного исследовательского агентства.

Военные самолеты РФ продолжают нарушать или приближаться к воздушному пространству других стран: "Количество и серьезность инцидентов растет. В ноябре в Турции был сбит российский самолет, который по заверениям турецких властей вошел в ее воздушное пространство. Летчик погиб, как и еще один военный, который был в спасательной миссии".

Авторы статьи также напоминают об инциденте в марте 2014 года, когда пассажирский самолет со 132 пассажирами на борту едва не столкнулся с российским разведывательным самолетом, который не сообщил свои позиции.

Кроме того, Россия покупает, обновляет и развивает свою военную технику, намереваясь модернизировать 70% своего военного вооружения до 2020 года.

"Путин пытается спровоцировать США и НАТО на военные действия и создать видимость, что они представляют угрозу для России в целях укрепления собственной популярности", - считает директор программ американо-российских отношений в Колумбийском университете Кимберли Мартен.