В Саудовской Аравии в результате пожара в больнице погибли 25 человек

Об этом сообщает агентство гражданской обороны Саудовской Аравии. По его данным, огонь вспыхнул рано утром на первом этаже больницы в отделении реанимации. Пожарные борются с огнем до сих пор, передает Би-би-си.

Читайте такжеКоличество погибших в результате давки в Мекке превысило уже 2000 человек

К тушению пожара были привлечены более 20 бригад. Эвакуированные пациенты были размещены в близлежащих частных и государственных клиниках.

Причина возгорания пока не установлена. Представители агентства гражданской обороны сообщили, что уже начато выяснение причин возникновения пожара.