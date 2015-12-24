В Саудовской Аравии в результате пожара в больнице погибли 25 человек
08:18, 24 декабря 2015Мир
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По меньшей мере 25 человек погибли, еще 107 получили травмы и ожоги в результате пожара в больнице в городе Джизан.
REUTERS
Об этом сообщает агентство гражданской обороны Саудовской Аравии. По его данным, огонь вспыхнул рано утром на первом этаже больницы в отделении реанимации. Пожарные борются с огнем до сих пор, передает Би-би-си.
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К тушению пожара были привлечены более 20 бригад. Эвакуированные пациенты были размещены в близлежащих частных и государственных клиниках.
Причина возгорания пока не установлена. Представители агентства гражданской обороны сообщили, что уже начато выяснение причин возникновения пожара.
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