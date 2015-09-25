В Саудовской Аравии пересмотрят порядок проведения хаджа после массовой гибели паломников

Всего в результате столпотворения во время хаджа погибли более 700 человек, ранения получили 800 паломников, передает Би-би-си.

Это самое большое число жертв во время паломничества за последние 25 лет.

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Король сказал, что необходимо улучшить организацию движения паломников.

Духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи обвинил саудовские власти в неспособности обеспечить безопасность паломников.

Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха, или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.