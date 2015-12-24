В Сомали официально запретили праздновать Рождество
Правительство Сомали официально запретило праздновать Рождество.
Правоохранительным органам страны поручено не допускать массовых отмечаний христианского праздника, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"Эти празднования никаким образом не относятся к исламу. Когда мусульмане в Сомали празднуют Рождество - это неправильно", - заявил представитель министерства по делам религии.
Запрет не касается иностранных граждан, которым разрешено отмечать Рождество у себя дома, однако в отелях и других общественных местах празднование запрещено.
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В то же время Рождество можно праздновать в помещениях ООН и на базах миротворцев Африканского союза.
Как отмечают наблюдатели, многие сомалийцы, жившие за границей в годы гражданской войны, сегодня возвращаются на родину и приносят в страну западные традиции, в том числе празднование Рождества.
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Рождество в стране празднуется не очень широко с тех пор, как в 2009 году в Сомали официально были введены законы шариата.
Мэр Могадишо Юсуф Хуссейн Джамиле сообщил Би-би-си, что праздничные церемонии могут стать целью боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб".