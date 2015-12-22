Совершен первый в мире халяльный авиарейс - СМИ

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail, перелет был выполнен из Куала-Лумпур до острова Лангкави.

Перед полетом для пассажиров была прочитана молитва. Весь экипаж состоял из мусульман, а стюардессы были одеты в хиджабы. Еда на борту была только халяльной, алкоголь не подавался, а его употребление было строжайше запрещено.

Пассажиры также должны были быть одеты согласно предписаниям шариата.

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Как отмечает The Daily Mail, в 2016 году такие же рейсы своим клиентам предложит авиакомпания Firnas Airways, базирующаяся в Великобритании.

В сентябре турецкая туристическая компания Fusion Tour предложила своим клиентам принять участие в первом халяльном круизе по Эгейскому морю. На борту корабля под запретом оказались алкоголь и блюда из свинины. Для мужчин и женщин работали раздельные спортивные залы, спа-центры, турецкие бани и молельные комнаты.