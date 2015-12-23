Развернутые Россией в Сирии противоракетные комплексы С-400 способны изменить баланс сил в регионе - Порошенко

Об этом он сказал во время выступлении в израильском парламенте (Кнессете).

«Под предлогом борьбы с «Исламским государством» российские самолеты осуществляют бомбардировки сил умеренной сирийской оппозиции. Жертвами этих бомбардировок становятся ни в чем не повинные гражданские, жизнь которых в течение последних четырех лет и так была переполнена страданиями», - отметил он.

«На территорию Сирии поставляется современное смертоносное вооружение. Против кого оно может быть применено и в чьих руках может оказаться завтра. А завезенные недавно противоракетные комплексы С-400 вообще способны существенно повлиять на баланс сил в регионе», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября российские СМИ сообщили, что Россия развернула на территории Сирии С-400.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.