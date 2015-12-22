США ввели новые санкции против России

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США (Департамента казначейства).

Исполняющий обязанности директора Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит отметил, что важно, чтобы Россия предпринимала все необходимые шаги по выполнению обязанностей в соответствии с Минскими соглашениями, чтобы обеспечить мирное урегулирование военного конфликта в Украине.

В связи этим он пояснил, что из-за необходимости лучше согласовывать ранее введенные ограничительные мероприятия с международными партнерами и "пресечения попыток уклонения от санкций, мы снова демонстрируем непоколебимую решимость Соединенных Штатов осуществлять давление на Россию, чтобы она уважала безопасность и суверенитет Украины".

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Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Минфина США определило 34 физические и юридические лица, в отношении которых ужесточаются санкции.

"Сегодняшние шаги поддерживают обязательства США в поисках дипломатического разрешения кризиса в Украине путем поддержания наших санкций против России. Эти санкции не будут ослабляться до тех пор, пока Россия полностью не реализует взятые обязательства относительно Минских соглашений, включая возвращение Украине контроля над ее частью государственной границы с Россией", - говорится в сообщении.

В перечень лиц, против которых ужесточают санкции, отнесены, в частности, российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, а также компании ОАО "Концерн "Калашников", Ижевский машиностроительный завод.

Кроме того, в новый список санкций попали такие крымские компании как «Ялтинская киностудия», «Массандра» и «Юниверсалавиа».

Также США ввели санкции в отношении «Яндекс.Денег».

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В список попали 14 физических и юридических лиц, которые пытались уклоняться от действия существующих санкций; 6 сепаратистов, которые угрожали безопасности и стабильности Украины; двое бывших украинских правительственных чиновников, которые имеют отношение к соучастию в хищении государственного имущества и угрозе безопасности и стабильности Украины; 12 компаний, которые вели дела в оккупированной Россией Автономной Республике Крым.

Также был определен ряд дочерних компаний, которые на 50% или более зависимы от российских банка ВТБ, "Сбербанка" и корпорации "Ростех", против которых санкции вводились ранее.

В сообщении сказано, что эти действия также демонстрируют стойкое обязательство Соединенных Штатов не признавать аннексию Крыма Россией и намерение соблюдать действие санкций, пока не прекратится оккупация Крыма.

В сообщении отмечается, что США расширяют санкции против тех лиц, в отношении которых ранее были применены ограничительные меры со стороны Европейского Союза.

В частности, под санкции попали бывшие или действующие лидеры террористических организаций "ДНР" и "ЛНР": так называемый «председатель Центральной избирательной комиссии Луганска» Сергей Козяков, «заместитель председателя "народной рады" ЛНР» Владислав Дейнего, «кандидат» на должность «главы ДНР» Александр Кофман и другие.

Среди бывших украинских чиновников под санкции попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.

18 декабря Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить санкции против России.