ЕС продлил санкции против России на полгода

15:12, 21 декабря 2015
Политика
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Европейский союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

REUTERS

"Решение только что принято", - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.

Решение было утверждено в письменной форме. Во вторник, 22 декабря, оно будет обнародовано в Официальном журнале ЕС.

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Как сообщалось ранее, 18 декабря ЕС на уровне постоянных представителей стран-членов согласился продлить санкции против России.

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