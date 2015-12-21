ЕС продлил санкции против России на полгода
15:12, 21 декабря 2015Политика
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Европейский союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.
REUTERS
"Решение только что принято", - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.
Решение было утверждено в письменной форме. Во вторник, 22 декабря, оно будет обнародовано в Официальном журнале ЕС.
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Как сообщалось ранее, 18 декабря ЕС на уровне постоянных представителей стран-членов согласился продлить санкции против России.
Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода из-за невыполнения Минских соглашений
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