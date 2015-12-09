Белый дом призвал республиканцев отказаться от выдвижения Трампа на пост президента

Об этом он заявил на брифинге во вторник, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Эрнест призвал республиканцев отказаться выдвигать Трампа на пост президента. По его словам, другие возможные претенденты от этой партии не должны поддержать Трампа, если он победит на предварительных выборах.

"Сейчас вопрос к остальной части Республиканской партии, действительно ли она собирается быть втянута в эту свалку истории с ним", - отметил Эрнест.

Читайте такжеТрамп готов потратить на свою предвыборную кампанию $1 миллиард

В своб очередь, в Канаде прозвучали призывы переименовать здания, носящие имя американского миллиардера и кандидата на пост президента США Дональда Трампа, в Торонто (провинция Онтарио) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия), сообщает ТАСС.

"Торонто - город, где уважительно относятся ко всем. Дональд Трамп является фашистом", - написал в своем микроблоге Twitter член муниципального совета крупнейшего мегаполиса Канады Джош Мэтлоу. Как сообщил во вторник телеканал CTV, чиновник намерен написать соответствующий запрос к "владельцам здания, носящего имя Трампа".

С таким же предложением выступил известный городской проектировщик из Ванкувера Брент Тодериан. "Трамп призывает запретить мусульманам въезд в США. Я призываю жителей Ванкувера удалить его имя (с городского здания)", - написал он также в микроблоге Twitter.

Читайте такжеОколо 60% граждан США проголосовали бы за кандидата в президенты, исповедующего ислам

В "Башнях Трампа" (Trump Tower), которые расположены в деловых центрах Торонто и Ванкувера, находятся дорогие гостиницы и элитное жилье. Здание в Ванкувере принадлежит компании самого Трампа, а зданием в Торонто владеет канадская фирма, акционером которой является американский миллиардер.

Напомним, Трамп предложил запретить въезд в страну для всех мусульман. Это произошло после убийства 14 человек в калифорнийском городе Сан-Бернардино, которое совершила мусульманская супружеская пара. Белый дом и коллеги по партии раскритиковали это предложение Трампа.