Около 60% граждан США проголосовали бы за кандидата в президенты, исповедующего ислам

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который служба Гэллапа провела в июле. Однако такую точку зрения не разделяют те, кто лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии, передает "Голос Америки".

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В ходе опроса избиратели должны были ответить на вопрос, проголосовали ли бы они за кандидата, если бы он был католиком, иудеем, мормоном, протестантом, мусульманином или атеистом. Результаты оказались самыми разными – от 93% за кандидата-католика до 58% – за атеиста.

Примечательно, что конституция США запрещает использовать религиозную принадлежность в качестве одного из критериев для назначения или избрания на государственную должность.