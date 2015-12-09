Университет в Шотландии лишил Трампа ученой степени - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В пресс-службе университета пояснили, что ряд заявлений, который Трамп сделал во время своей избирательной кампании, противоречат этике и ценностями учебного заведения.

Причиной стало заявление Трампа о том, что въезд мусульман в США должен быть полностью приостановлен после инцидента со стрельбой в Сан-Бернардино, в ходе которой погибли 14 человек.

Кроме того, после серии нападений в Париже, которые произошли в начале ноября, Трамп предлагал создать в США обязательную базу данных всех мусульман.

Читайте такжеТрамп готов потратить на свою предвыборную кампанию $1 миллиард

Заявление Трампа вызвало критику у целого ряда мировых политиков и общественных организаций. Белый дом призвал республиканцев отказаться от поддержки Трампа и отстранить его от выборов.

Трамп получил почетную степень (DBA) в Университете Роберта Гордона в 2010 году.