Университет в Шотландии лишил Трампа ученой степени - СМИ
Шотландский Университет Роберта Гордона заявил, что отзывает почетную ученую степень у американского миллиардера Дональда Трампа, являющегося главным кандидатом от Республиканской партии на пост президента США.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В пресс-службе университета пояснили, что ряд заявлений, который Трамп сделал во время своей избирательной кампании, противоречат этике и ценностями учебного заведения.
Причиной стало заявление Трампа о том, что въезд мусульман в США должен быть полностью приостановлен после инцидента со стрельбой в Сан-Бернардино, в ходе которой погибли 14 человек.
Кроме того, после серии нападений в Париже, которые произошли в начале ноября, Трамп предлагал создать в США обязательную базу данных всех мусульман.
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Заявление Трампа вызвало критику у целого ряда мировых политиков и общественных организаций. Белый дом призвал республиканцев отказаться от поддержки Трампа и отстранить его от выборов.
Трамп получил почетную степень (DBA) в Университете Роберта Гордона в 2010 году.