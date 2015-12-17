Санкции против России заставляют Путина убеждать международное сообщество в единых подходах по Сирии - Белый дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне. (Трансляция брифинге осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).

Таким образом он прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, что якобы США и Россия имеют одинаковый общий подход к кризису в Сирии.

Представитель Белого Дома заявил, что он не удивлен, что президент РФ может иметь иное объяснение по решению ситуации в Сирии.

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"В первую очередь потому, что сегодня Россия является изолированной через дестабилизирующие действия в Украине. Россия является субъектом серьезных экономических санкций, которые были наложены на ее экономику США и нашими европейскими союзниками, которые имеют негативное влияние на российскую экономику", - сказал Эрнест.

В связи с этим он считает, что изоляция России привела к тому, что эта страна оказалась в довольно "неудобном положении".

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Представитель Белого Дома объяснил, что хотя эта ситуация "не является столь неудобной, чтобы заставить Россию изменить свою стратегию в Украине, но... это является новым признаком этого затруднительного положения, что президент Путин пытается предложить международному сообществу, что он придерживается политики Соединенных Штатов, когда дело доходит до Сирии".

При этом Эрнест убежден, что это не соответствует действительности.

"Мы согласны в необходимости политического переходного периода в Сирии, но российские войска продолжают в одностороннем порядке принимать участие в операциях в Сирии. Они не сосредоточены на борьбе с ИГИЛ, но - скорее на помощи режиму Асада, что несовместимо с политикой, взглядами или приоритетами США, или любой из 65 стран, входящих в (международную) коалицию", - заявил Эрнест.

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Он отметил, что США приветствовали бы тот факт, если бы РФ сделала конструктивный вклад в направлении борьбы с ИГИЛ, но по его убеждению, это требует существенных изменений в военной стратегии России.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает инициативу США о принятии резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию ситуации в Сирии.